Sugestão de leitura para quem gosta de cinema: o texto “Out of the West“, de David Denby, publicado na mais recente edição da New Yorker. É sobre Clint Eastwood. Ganchos não faltaram: a Warner Bros. acaba de lançar uma caixa de DVDs com 34 filmes dele (como ator ou diretor, para estúdio). Uma biografia, “American Rebel“, de Marc Eliot, foi lançada recentemente; e no fim de maio, “rico” e “extremamente ocupado”, Eastwood fará 80 anos.

