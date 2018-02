Clima de Libertadores: como torcem os Barras Bravas

Aproveitando a proximidade do primeiro jogo final da Copa Santander Libertadores, que acontecerá na quarta-feira no mítico estádio de La Bombonera, em Buenos Aires, recomendo o documentário acima, sobre os Barras Bravas, torcedores argentinos que carregam a reputação de mais violentos do mundo. Nessa ótima produção do Canal +, Jon Sistiaga esteve em Buenos Aires e mostra como agem e o que pensam esses torcedores. A torcida do Boca, por exemplo, é famosa por receber mal os visitantes.

