Boa nota que pesquei na nova edição (outubro) da revista INFO: “Sexo, violência, futebol e humor negro são os ingredientes principais da nova geração de jornais herdeiros do extinto Notícias Populares. Confira uma lista com os sites dos tablóides mais sangrentos do Brasil:

Diarinho (SC)

Super Notícia (MG)

Maskate (AM)

Meia-Hora (RJ).