Descobri ontem o BMC (B Movie Classics), um site especializado em filmes B. Dá para ver vários filmes online, como “Asylum” (acima), dirigido pelo roteirista de “Psicose”, Robert Block. Outro achado: “The Ruthless Four“, um spaghetti western com Klaus Kinski.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.