Cinema: cartazes de filmes pintados por artistas de Gana

Os “cinemas temporários” em Gana, na década de 80, criaram uma linguagem visual bem particular. Para promover as sessões, artistas locais foram contratados para pintar cartazes de grandes filmes (algumas vezes usando sacos de farinha como suporte). Todos tiveram liberdade artística para realizar o trabalho como queriam – geralmente adicionando elementos que não existiam nos filmes, ou até mesmo criando suas obras sem terem visto os filmes. A coleção de cartazes está no livro “Extreme Canvas: Movie Poster Paintings from Ghana”. Abaixo, alguns exemplos que peguei neste link. (Dica do Fábio Bosquê).