Cineastas realizam 30 documentários esportivos para a ESPN

Leio no Wall Street Journal de hoje que a rede americana ESPN exibirá 30 documentários esportivos durante o ano de 2010. A série, intitulada “30 for 30”, incluirá filmes realizados por diretores renomados como Barry Levinson, Spike Jonze, John Singleton e Albert Maysles. Cada um dos filmes foca num evento esportivo notável dos últimos 30 anos. É claro que, por ser americana, a série focará nos eventos esportivos dos Estados Unidos. Mas vale prestar atenção. E fazer lobby para a ESPN Brasil exibir por aqui. (Os filmes comemoram os 30 anos da emissora, uma propriedade do grupo Walt Disney). Na foto, a luta entre Muhammad Ali e Larry Holmes, tema do documentário de Albert Maysles.

