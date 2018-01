Matéria no Guardian (em inglês) fala do número crescente de pessoas que estão usando LSD e outras drogas como maconha e ecstasy para resolver problemas de saúde. Segundo o texto, as pessoas usam essas drogas para lidar com uma variedade de condições, como anorexia nervosa, enxaquecas e ataques de ansiedade crônica. Os cientistas abrem o jogo sobre a liberação — e as consequências do uso indiscriminado.

