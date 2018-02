Cidades dos EUA abandonam Wi-Fi

Esta matéria afirma que cidades americanas estão abandonando ou redimensionando seus planos de montar redes de acesso Wi-Fi. Viram que os desafios econômicos eram maiores do que o esperado. “Although some privately operated Wi-Fi deployments in these high-density locations have become popular, analysts say the notion of a large municipal network blanketing cities is questionable”. Enquanto isso, no Brasil, leio que “São Sebastião ganha praia conectada“. Acho que vou blogar da praia, um dia.

