Nesta quinta-feira, dia 17, a casa de leilões Christie’s vai leiloar objetos que pertenceram ao cantor James Brown (uma capa “Godfather of Soul” vale entre US$ 15 e US$ 20 mil; uma coleção de botas de plataforma está avaliada em até US$ 5 mil; e por aí vão as coisas). Aqui, a página oficial do leilão, onde pode-se ver todas as peças.

