A edição nova da “T”, a revista de estilo do jornal New York Times, é dedicada à moda feminina, mais especificamente à temporada “primavera 2008”. O hotsite é meio chato de navegar (só dá para ler os títulos das matérias e seções, sem saber o que tem lá dentro), mas o conteúdo é bacana. Acesse aqui. A matéria de capa é uma entrevista com a atriz Charlize Theron.

