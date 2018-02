Uma dica para começar bem a quinta-feira, véspera de feriado: a National Public Radio (NPR) homenageou o saxofonista Charlie Parker no programa “Jazz Profiles”. Eu tinha ouvido a parte 1 na semana passada e ontem eles disponibilizaram a parte 2. Cada uma tem 54 minutos e dá para ouvir no computador ou baixar o arquivo de mp3. Para quem não conhece a trajetória de um dos mais importantes músicos da história do jazz, é imperdível.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.