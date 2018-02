Centenas de filmes grátis na web

Dica para cinéfilos: o National Film Board do Canadá disponibilizou seu acervo de filmes na web, de graça, num site inagurado esta semana. Tem centenas de filmes por lá, sendo que o mais antigo que achei é da década de 20. Pessoalmente, gosto das animações de Zlatko Grgic. Na dúvida, navegue pelo canal Playlists, uma seção do site em que curadores convidados apresentam seleções de filmes sobre algum tema. Acima, Norman McLaren, autor deste ótimo curta-metragem, de 1952. Um aviso: o aumento do tráfego tem derrubado o servidor deles. Se não der para acessar agora, tente mais tarde. Vamos ver se o serviço ficará mais estável. (Dica do Silvio Herbas).

