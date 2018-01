Boa pauta: caminhar enquanto falamos no celular é arriscado. O perigo pode estar no buraco da rua, no carro que se aproxima, no brinquedo de criança deixado no meio da sala. Leia a reportagem de Matt Richtell, publicada na edição de hoje do New York Times (em inglês).

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.