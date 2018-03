CD do Pequeno Cidadão está no MySpace

Dica musical: está no MySpace desde ontem a íntegra do CD do Pequeno Cidadão, projeto voltado para o público infantil idealizado por Taciana Barros, Arnaldo Antunes, Antonio Pinto e Edgar Scandurra. Vale a pena ouvir. Para os meninos, recomendo a música “Futezinho na Escola”, de Daniel Escandurra. O grupo se apresenta: “PEQUENO CIDADÃO é um projeto da gente só com músicas pras crianças. As músicas são inspiradas nos nossos filhos, na nossa experiência como pais e também nas nossas lembranças de infância. Os temas são: sapo-boi, lagartixa, chupeta, uirapuru, futezinho na escola, leitinho… e aí vai…. O Gustavo Lenza mixou e agora tá indo pro forno!!! Sai em abril!”. Bacana.

