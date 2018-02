Cartas de amor de grandes homens

Xico Sá certamente aprovaria este lançamento literário mais ou menos recente: “Love Letters of Great Man“, editado por Ursula Doyle, traz cartas de amor escritas por gente como Keats, Bonaparte, Beethoven, Byron e Balzac, apenas para citar alguns nomes. Pode servir de inspiração para os rapazes que perderam o hábito de escrever cartas e se contentam com as emoções expressadas por meio dos emoticons do msn. Neste link achei uns trechos. O Independent fez uma matéria. O New York Times também.

