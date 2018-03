Muito bom o furo de reportagem do repórter Mark Leibovich, que encontrou uma série de correspondências antigas de Hillary Clinton com um colega de escola, todas cheias de passagens reveladoras. Taí uma idéia legal para se fazer com os políticos brasileiros (embora duvide um pouco que o hábito de escrever cartas fosse popular entre eles. Vamos esperar).

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.