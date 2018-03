O site da Biblioteca de Nova York disponibilizou uma coleção de cardápios antigos, de 1851 a 1956. Eles faziam parte de uma coleção particular. Pode interessar aos designers e aos amantes da gastronomia. Acima, dois exemplos do anos de 1907 que eu pesquei por lá. Aqui, mais informações sobre a coleção. (Sugestão do Pedro Arruda).

