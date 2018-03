Capa da "Esquire": etiqueta atrapalhou a "realidade aumentada"

O título do post que eu peguei no Gawker explica tudo: “Revista do Futuro estragada por Sistema de Entregas de Revista do Passado”. É só olhar a foto. Tascaram a etiqueta do assinante em cima do quadrado da “realidade aumentada”. Como disse um amigo, “é para a gente não perder fé na estupidez humana”. O relações públicas da revista até explica que dá para tirar a etiqueta — mas ele mesmo reconhece que isso pode não dar certo (e, por isso, diz que na página 8 tem uma cópia do quadrado).

