Cansado deste SMS: "Desculpe, tô atrasado…"

O espírito do tempo: “Você lembra quando marcava um encontro com alguém e a pessoa de fato chegava na hora certa?”, pergunta esta matéria publicada no Wall Street Journal. Agora, graças aos telefones celulares, smartphones e outros gadgets, muitos de nós se tornaram blasé quando o assunto é atrasar para um compromisso. “Temos tantas maneiras de mandar uma mensagem avisando que vamos atrasar que não nos sentimos mais culpados por isso”, diz o texto. Boa pauta de comportamento/tecnologia.

