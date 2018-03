Pausa para o almoço: em férias, e imbuído de muita esportividade no espírito, criei o Campeonato de Textos Curtinhos. É assim: competem dois textos sobre o mesmo assunto publicados em qualquer lugar. Só é preciso que ambos sejam bem curtos (se forem legendas, o Santo Graal da concisão, melhor). Pra começar, peguei o que se falou nas sinopses sobre o filme “Conceição – Autor Bom é Autor Morto”, de roteiro complicado, que estréia hoje. Na Folha de S.Paulo: “O filme retrata o que as pessoas querem ver no cinema com o encontro de autores e suas idéias. Os personagens revoltam-se contra seus irresponsáveis criadores”. No Estado de S.Paulo: “Grupo de jovens autores se reúne em um bar para discutir as idéias do filme que querem realizar. Aos poucos, os personagens que criam chegam ao local e se revoltam contra seus criadores”. 1 a 0 pro Estadão, apesar dos 28 caracteres a mais.

