Cafeína para todos

Viciados em café, atenção: a revista Time diz que está cada vez mais fácil achar produtos com cafeína nas gôndolas: chicletes, balas de menta, cervejas, doces, etc. A indústria descobriu mais um nicho lucrativo. A matéria também menciona um novo produto (foto): “Then too there is a product called Blow, a white caffeine-based powder appallingly marketed in vials. It’s meant to be stirred into water or other drinks, not snorted, but what it evokes is unmistakable”. Leia aqui.

