Uma reportagem do New York Times de hoje joga luz sobre os profissionais que viajam o mundo “em busca do café perfeito”. Boa pauta para negócios ou gastronomia. No texto aparece uma menção ao site Coffeegeek.com, ótima fonte de referências e notícias sobre o tema.

