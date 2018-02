"Burguesa, elitista, conformista,…."

O New York Times encomendou ao jornalista Guy Trebay uma matéria para ser publicada pouco antes da Fashion Week de lá. Entrou na edição de domingo. Ficou ótima. Muita coisa que ele diz vale para o mundo da moda daqui (descontando-se o fato de que nosso mercado é periférico, claro). Vale olhar. O lead é muito bom: “Depending on who is doing the talking, fashion is bourgeois, girly, unfeminist, conformist, elitist, frivolous, anti-intellectual and a cultural stepchild barely worth the attention paid to even the most minor arts”.

