"Bullying" é a verdadeira ameaça

Saiu no Los Angeles Times: a Universidade de Harvard descobriu que são as atitudes agressivas – intencionais e repetidas – (o que os americanos chamam de “bullying”) o grande risco para as crianças e adolescentes, e não a internet. Com a tarefa de encontrar e mensurar a magnitude dos perigos da internet na vida das crianças e adolescentes contemporâneos, uma equipe de Harvard descobriu que o “bullying” na vida cotidiana aparece com mais frequência e é bem mais prejudicial do que os riscos presentes no mundo online. Leia a matéria. Quem tiver interesse pode ler o relatório completo realizado pelo Berkman Center for Internet & Society da Harvard University. A mais recente edição da Revista da Semana também tratou do assunto citando esta matéria da Technology Review.

