O Los Angeles Times publicou uma matéria de turismo sobre o MGM Grand Hotel, em Las Vegas, que oferece uma atração baseada no seriado CSI (Crime Scene Investigation). Os produtores do evento criam uma cena com um cadáver, e os participantes, por meio de dicas e pistas, devem descobrir como a pessoa morreu, quando e quem é o assassino e por aí vai.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.