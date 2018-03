Briga de cozinheiros

Ed McFarland trabalhou para a chef de cozinha nova-iorquina Rebecca Charles durante seis anos, até que chegou o momento em que conseguiu abrir seu próprio negócio. Seria um caminho natural, como muitos casos parecidos. Só que Rebecca não gostou do que viu e está processando o ex-funcionário, acusando o rapaz de roubar o conceito de seu restaurante e também de copiar as suas receitas. A questão levantada pela matéria de Zoe Williams no The Guardian é: como saber onde está a linha que separa a inspiração do plágio? Aqui no Brasil os empresários do ramo são mais flexíveis, imagino. Caso contrário existiriam mais casos como esse. Valeria uma matéria sobre as “coincidências” gastronômicas que aparecem por aqui.

