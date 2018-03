"Bons vizinhos"

A New Yorker desta semana traz um texto de ficção inédito do escritor Jonathan Franzen, autor de “A Zona do Desconforto“. Segundo Jonas Lopes, “Franzen é produto de uma família de classe média tipicamente WASP (sigla que significa ‘branco, anglo-saxão, protestante’), cujas preocupações maiores são assegurar a vaga dos filhos na universidade e ter uma casa própria digna de ser vendida e gerar algum lucro algumas décadas mais tarde. Uma família, diga-se, com completa falta de vocação para o diálogo e para a compreensão: os irmãos de ‘Jon’, muito mais velhos, fogem da escola, moram com garotas e entram em conflito com os pais.”

