Bons bares de hotéis em Nova York

Para quem gosta de beber, o New York Times presta um serviço e faz uma matéria sobre bons bares localizados dentro de hotéis na cidade de Nova York. O texto já está no site, mas deve aparecer na versão impressa do suplemento de turismo, já que foi publicado com a data do próximo domingo, 6 de julho. Segue a lista escolhida pelo repórter. (Para ilustrar o post, foto do Hyatt de Tóquio, cenário de “Encontros e Desencontros”. Não é Nova York, mas mostra o que um bom bar deve ter).

Salon de Ning, Peninsula Hotel, 700 Fifth Avenue, (212) 956-2888; www.salondening.com

mad46, Roosevelt Hotel, 45 East 45th Street, (212) 661-9600; www.theroosevelthotel.com

Thom Bar, 60 Thompson, 60 Thompson Street, (212) 219-3200, www.60thompson.com

Thor, Hotel on Rivington, 107 Rivington Street, (212) 796-8040; www.hotelonrivington.com

Cellar Bar, Bryant Park Hotel, 40 West 40th Street, (212) 642-2260; www.bryantparkhotel.com

Lobby Lounge, Mandarin Oriental, 80 Columbus Circle, (212) 805-8876; www.mohg.com/newyork