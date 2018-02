Bonde do Rolê, Nokia, etc

No blog do Bonde do Rolê, que está hospedado na revista Bravo!, o DJ Gorky colocou dois comerciais de TV que usaram músicas do grupo: um da campanha mundial da Nokia (este aqui, que foi veiculado na Rússia; muito bom) e outro de uma marca de lingerie australiana. Dá uma olhada. O Bonde do Rolê está entre as três bandas brasileiras mais visitadas do Myspace. Sobre a Nokia, um dos posts traz uma informação interessante que pode virar pauta: “Pessoalmente, acho que temos muito trabalho pela frente ainda, especialmente no Brasil, onde até comercial mundial da Nokia com trilha do Bonde é recusado pelo fato de ter ‘batidas de funk carioca’ (…)”.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.