Bom humor no trabalho é bom

Bom tema explorado por esta reportagem (“Putting Some Fun Back Into 9 to 5“) publicada hoje pelo New York Times: humor no local de trabalho. “Studies have shown that great leaders bring lightness to the workplace”, diz o destaque. A razão da publicação da matéria é o lançamento, no final deste mês, do livro “The Levity Effect: Why It Pays to Lighten Up“, de Adrian Gostick e Scott Christophe. Um dos argumentos dos autores: “Being fun gets you hired! A study of 737 chief executives of major corporations found that 98 percent would hire an applicant with a good sense of humor over one who seemed to lack one.” Fica a dica.

