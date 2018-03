Muito boa esta pauta publicada pelo Guardian: “My favourite travel book, by the world’s greatest travel writers“. São várias sugestões de livros com boas narrativas de viagens. Quem sugere são escritores que entendem do assunto: Paul Theroux, William Dalrymple, Kari Herbert, Colin Thubron e outros. Segundo o Guardian, eles escolheram obras que influenciaram de alguma forma suas vidas e seus trabalhos. Na foto, Dervla Murphy, autora de “Full Tilt“.

