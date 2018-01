Biógrafo de Steve Jobs lança “The Innovators”

Walter Isaacson, que em 2011 fez sucesso ao lançar uma completa biografia de Steve Jobs, acaba de lançar um novo livro — que parece muito influenciado pelo tema de seu trabalho anterior: “The Innovators – How a Group of Hackers, Geniuses, and Geeks Created the Digital Revolution” (ou: Os Inovadores — Como um grupo de hackers, gênios e geeks criou a Revolução Digital).

O lançamento ganhou uma boa resenha no suplemento de livros do New York Times. Recomendo.

“Teimosia é apenas um dos traços de personalidade onipresentes entre os personagens brilhantes do livro”, opina o autor. “Isaacson identifica várias outras virtudes que foram essenciais para o sucesso dos seus heróis geeks(…): os pioneiros digitais detestavam autoridade, estimulavam a colaboração e valorizavam a arte tanto quanto a ciência.” “Poucos autores são mais hábeis em traduzir o jargão técnico em prosa graciosa”, escreve. Vamos esperar o lançamento do livro em português (imagino que pela Companhia das Letras).