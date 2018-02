Bienvenue, bonjour, etc

Pauta para o turismo: a França caiu para o terceiro lugar na lista dos países que mais recebem turistas (os números atualizados foram revelados na semana passada). Está atrás do Estados Unidos e da Espanha. O The Observer diz que o governo francês quer reverter essa tendência. “We have to make a collective effort. We were very successful in the 1970s, but tourists are different now; they book by themselves on the internet and prefer short trips. Our greatest handicap is our perceived lack of friendliness”, disse Luc Chatel, secretário de Estado para a área de turismo, que criou uma cartilha para tentar melhorar a imagem dos franceses entre os visitantes estrangeiros. Leia a matéria aqui.

