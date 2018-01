Matéria do correspondente em Pequim do Wall Street Journal foca nos problemas que as bicicletas elétricas estão causando no trânsito. A reportagem estima que mais de 120 milhões de “e-bikes” circulam hoje em dia nas ruas e estradas chinesas (há uma década eram 50 mil). Pedestres reclamam que os usuários não dão a mínima para as regras de trânsito — o que ajuda a criar uma situação caótica.

