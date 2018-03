Dá só uma olhada nos modelos de bicicletas que o escultor americano Josh Hadar monta em seu ateliê . Cada bike é feita de acordo com as medidas do corpo do futuro dono. O preço é meio salgado: de US$ 12 mil a US$ 35 mil. A encomenda leva três meses para ficar pronta. Quem publicou a dica antes foi a revista de estilo do New York Times.