Mais um item que entra para a lista dos “medos de criança”: as descargas automáticas das privadas (cada vez mais comuns nos lugares públicos, ao menos nos Estados Unidos). “Unlike their antiquated, manually operated predecessors, the toilets can flush at the slightest movement, and emit a high-pitched whine that, to some ears, sounds like a cat being strangled.” Os guris não estão preparados para o susto, explica a matéria do Times de Nova York.

