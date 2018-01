Bertrand Russel, filósofo e matemático, vencedor do prêmio Nobel Nobel de literatura em 1950, explica porque não acredita na existência de Deus (em inglês, sem legendas). É um ponto de vista que ele elaborou mais profundamente no ensaio “Why I am Not A Christian“. (Dica do Marcelo Ramos).

