Beleza plástica

A revista RSVP, editada pela Caras, traz em sua nova edição uma pequena matéria sobre cirurgia plástica na seção “SP em Números”. Um trecho: “Em 2004, foram realizadas 661287 cirurgias plásticas no Brasil, sendo 59% para fins estéticos. (…) Só na cidade de São Paulo foram 126815 intervenções.” E tem mais, no Brasil: 198137 lipos, 117759 cirurgias de mama e 100227 de face. Quem for fazer matéria sobre esse tema deve dar uma olhada no site Make Me Heal, uma comunidade online criada especialmente para consumidores (e admiradores) de cirurgias plásticas. O pessoal promove até um concurso de beleza, imagine. Uma das categorias é “melhor aumento de seios” – ou coisa parecida.

