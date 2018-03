“Universidade de Liverpool lança curso de pós-graduação sobre os Beatles”, informa a edição de hoje do jornal The Guardian. É o primeiro do tipo no Reino Unido e provavelmente o primeiro do mundo, diz o texto. O curso começa em setembro e deve ter no máximo 30 alunos.

