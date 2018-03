BBC abrirá universidade virtual

Boa dica da Ana Estela de Sousa Pinto que reproduzo aqui — para jornalistas e estudantes de jornalismo:

“Dica da minha leitora Patrícia: a BBC vai abrir em breve sua universidade virtual. Eu visitei a emissora no ano passado e vi os programas de treinamento (on-line e ao vivo) que eles têm. É de matar de inveja:

Milhares de páginas com dicas de capacitação, vídeos e guias sobre quase todos os aspectos do jornalismo — desde técnicas de entrevista à reportagem de campo e comentário esportivo -– que anteriormente estavam disponíveis apenas para os 7.500 empregados da BBC estarão agora abertas ao público, escreve em seu blog Darren Waters, da BBC.

A Faculdade Virtual da BBC — uma rede de pequenos sites que conversam entre si, trocando informações e dicas sobre jornalismo -– será colocada à disposição do público em algumas semanas. A instituição virtual já possui endereço no Facebook, Twitter e no Ning, diz Waters. (O Ning é uma plataforma de criação e gestão de redes sociais.)”.