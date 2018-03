Nesta galeria de fotos com áudio, o crítico Peter Schjeldahl fala sobre a exposição “Bauhaus 1919-1933: Workshops for Modernity,” uma retrospectiva no Museum of Modern Art de Nova York. Schjeldahl discute a variedade de trabalhos que foram criados nessa escola de arte e design alemã. Acima, trabalho de Oskar Schlemmer.

