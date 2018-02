Banheiros poderosos no Japão

O Japão é reconhecido por seu um país obcecado por tecnologia e por limpeza. Então, não me parece uma surpresa o fato de que eles superam o mundo quando o assunto é higiene pessoal, elevando os padrões de todos os serviços disponíveis. Segundo matéria da Time, mais de 60% casas possuem os chamados “smart bathrooms”. Eu já tinha postado aqui sobre a Toto, maior fabricante de privadas do Japão, que está entrando no mercado americano com o Washlet. Vale olhar.

