Ah, o espírito do tempo… Curativos (estilo band-aid) decorados com cristais Swarovski (US$ 19). Eu não sei se gostei ou se não gostei. Dê a sua opinião. Mais informações neste site aqui Via Popgadget . Se preferir uma coisa mais roqueira, que tal estes curativos que imitam tatuagens ? Eu achei bacana. E você, o que achou?