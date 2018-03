A Night Nannies (Babás Noturnas) é uma empresa americana especializada em tomar conta de bebês durante a madrugada, para que os pais possam dormir tranqüilamente. É um nicho de mercado que está crescendo, diz esta matéria aqui, publicada pelo New York Times. O título é bom: “Baby Cries at 2. A.M.? No Need to Get Up”.

