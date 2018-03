Aviões, trens e o pornô de bolso

Texto interessante do Washington Post diz que o consumo de pornografia em computadores pessoais e outros gadgets está se tornando um problema em aviões, trens e outros espaços públicos — já que muitas vezes o material exibido acaba sendo visto pelas pessoas que estão próximas. A autora do texto diz que a proliferação de laptops e iPhones com conexão wireless aumentou a chance de situações como essa ocorrerem. O problema real: o crescente número de pessoas que confunde o público com o privado.

