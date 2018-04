Aulas de jornalismo no YouTube

O YouTube lançou esta semana o YouTube Reporter’s Center, com o propósito de ajudar os aspirantes a jornalista cidadão com aulas curtas sobre temas da profissão, que vão de ética a como conduzir uma entrevista. “Melhor ainda são os ‘professores’. Quem fala sobre jornalismo investigativo é Bob Woodward, que, no Washington Post, ajudou a desvendar o escândalo político Watergate. Outro mestre, o colunista do New York Times, Nicholas Kristof, ensina como cobrir uma guerra ‘sem ser baleado'” (Via Carta do Editor, da Editora Abril).