As ilustrações de Norman Rockwell eram bastante realistas porque ele copiava fotografias que ele mesmo concebia e dirigia meticulosamente (Rockwell trabalhava com vários fotógrafos e usava amigos e vizinhos como modelos). Recentemente a editora Little, Brown and Company lançou “Norman Rockwell: Behind the Camera“. Neste link, é possível ver algumas dessas fotos — e os trabalhos que elas inspiraram. Acima, um exemplo.

