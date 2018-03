Curiosidade dominical: um curta-metragem feito nos anos 60 com o objetivo de alertar as famílias norte-americanas contra os perigos da pornografia. Na minha opinião, eles conseguiram exatamente o contrário. Ah, o filme mostra edições raras de revistas pornográficas, a maioria delas desconhecida aqui no Brasil. Vale olhar, é bacana.

