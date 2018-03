Depois de comprarem iates, aviões e helicópteros, os muito, muito ricos estão explorando o fundo do mar com seus submarinos de luxo particulares. A U.S. Submarines é uma das empresas que atua nesse mercado. Será que algum milionário brasileiro tem um?

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.