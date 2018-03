As viagens de Kafka

Para quem gosta de Franz Kafka, recomendo uma olhada no site “Viagens de Franz Kafka“, uma espécie de diário fotográfico que apresenta imagens de lugares por onde o escritor passou. É um projeto do fotógrafo Jan Jindra. Na sexta-feira, comemorou-se o aniversário de 125 anos do autor de “Um artista da fome”. Aqui, um texto sobre o tradutor de Kafka para o português, Modesto Carone. E para começar bem a segunda-feira, o trecho de abertura de “A Metamorfose”, na tradução de Carone: “Quando certa manhã Gregor Samsa acordou de sonhos intranqüilos, encontrou-se em sua cama metamorfoseado num inseto monstruoso. Estava deitado sobre suas costas duras como couraça e, ao levantar um pouco a cabeça, viu seu ventre abaulado, marrom, dividido por nervuras arqueadas, no topo do qual a coberta, prestes a deslizar de vez, ainda mal se sustinha. Suas numerosas pernas, lastimavelmente finas em comparação com o volume do resto do corpo, tremulavam desamparadas diante dos seus olhos.

— O que aconteceu comigo? — pensou.”